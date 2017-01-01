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    Зона АТО: загинув український боєць, ще трьох поранено

    • Сьогодні, 13:00
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    Захисники України
    Захисники України

    Бойовики гатили на всіх напрямках

    Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще троє дістали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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    «Минулої доби внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще трьох наших військовослужбовців було поранено», – сказав він. 

    Як повідомлялося, протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Загалом відбулося 49 обстрілів.

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