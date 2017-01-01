Зовнішні кордони Євросоюзу недостатньо захищені – міністр оборони Австрії

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Ханс Петер Доскоціл

До Австрії щотижня потрапляє від п'ятисот до тисячі біженців

Влада Австрії піде на низку заходів проти мігрантів, що потрапляють в Європу з території Болгарії або Греції, повідомляє німецька газета Die Welt.

«Ми не віримо, що Євросоюз захищає свої зовнішні кордони достатньою мірою. З цієї причини Австрія разом із 15 іншими державами, що пролягають уздовж так званого балканського маршруту... налагодить тісну співпрацю в рамках операції із захисту балканського міграційного маршруту», – заявив міністр оборони Австрії Ханс Петер Доскоціл.

За словами Доскоціла, уздовж Балкан продовжує спостерігатися «активна діяльність кримінальних перевізників і значна кількість мігрантів». «Нині до Австрії щотижня потрапляє від п'ятисот до тисячі біженців. І ситуація може погіршитися в будь-який час», – заявив міністр.

Також глава оборонного відомства зазначив, що «на угоду з питань біженців з Туреччиною покладатися не варто». «Ми повинні серйозно підготуватися до того, що уряд в Анкарі знову може відкрити ворота для біженців, як президент Ердоган вже неодноразово погрожував. Ердоган – ненадійний партнер для ЄС», – зауважив Доскоціл.

Понад те, міністр зазначив, що уряд Австрії працює над поправками до закону, що дозволяють відправляти австрійських солдатів за кордон не лише для виконання гуманітарних операцій: «У майбутньому Австрія готова направляти своїх військовослужбовців до держав усередині та за межами ЄС не тільки для виконання гуманітарних операцій, а й для захисту їхніх кордонів, якщо ці країни попросять про це і ми матимемо у своєму розпорядженні необхідну кількість».

На закінчення Доскоціл зауважив, що «кількість нелегальних мігрантів у ЄС продовжує залишатися на високому рівні, і їх слід активніше депортувати». «Центри депортації, більші штрафи за протидію відмовам у наданні статусу біженців, а також серйозне скорочення коштів, що виділяються на нелегальних мігрантів, стали б найбільш підходящими для цього заходами», – додав він.