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    Зросла кількість загиблих в аварії гелікоптера із росіянами у Стамбулі

    • Сьогодні, 19:22
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    Загинули всі, хто перебував на борту

    Кількість загиблих в результаті катастрофи вертольота в Стамбулі загинули семеро людей, повідомляє CNN Turk. Видання повідомляє, що про збільшення кількості жертв повідомив мер Стамбула.

    Варто зазначити, що загинули всі, хто був у гелікоптері.

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    Посадовець заявив, що серед загиблих були четверо пасажирів-іноземців. Повідомляється, що це були громадяни Росії. Нагадаємо, у Стамбулі розбився вертоліт, на борту знаходилися семеро людей, п'ятеро з яких загинули при катастрофі.

    Вертоліт належав групі компаній Eczacıbaşı і перевозив менеджерів та іноземних гостей. На борту перебувало семеро людей, включаючи двох пілотів, чотирьох іноземців та одного турецького громадянина. Зазначається, що четверо загиблих були росіянами. Вертоліт злетів з аеропорту Ататюрка і розбився через п'ять хвилин.

    Раніше з’явилося відео з місця падіння вертольота у Стамбулі.

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