Зросла кількість жертв теракту в Британії: п’ятеро загиблих, 40 поранених

В поліції пов'язують теракт з «Ісламською державою»

В результаті теракту в столиці Великобританії загинули вже п’ятеро людей, ще 40 отримали поранення.

Відповідну інформацію з уточнюючими даними повідомляє інформагентство AP.

