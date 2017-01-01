Зросла кількість жертв теракту в Британії: п’ятеро загиблих, 40 поранених
- Сьогодні, 01:17
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В поліції пов'язують теракт з «Ісламською державою»
В результаті теракту в столиці Великобританії загинули вже п’ятеро людей, ще 40 отримали поранення.
Відповідну інформацію з уточнюючими даними повідомляє інформагентство AP.
BREAKING: British police raise death toll in attack outside Parliament to five; 40 people injured.— The Associated Press (@AP) 22 березня 2017 р.
В поліції пов'язують теракт з «Ісламською державою».
Зазначимо, раніше повідомлялося, що в результаті теракту в Лондоні, який відбувся 22 березня 2017 року поранено щонайменше 20 осіб.
Нагадаємо, в середу вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.
Потім автомобіль задавив мінімум п'ятьох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.
Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.
МЗС України перевіряє інформацію про українців серед постраждалих.
Місцева влада французького Парижа прийняла рішення погасити вогні на Ейфелевій вежі в пам’ять жертв теракту у Лондоні.
Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту».