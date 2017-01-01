Зросла зарплата 4,5 мільйона українців – Гройсман

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DonPress.com Володимир Гройсман

Збільшилися оклади вчителів і лікарів

Зросла зарплата 4,5 мільйона українців. Про це розповів під час години запитань до уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає «Главком».

Прем'єр нагадав, що з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату було підвищено до 3 тис. 200 грн.

«Нас за це критикували, але ми можемо сказати, що підвищення (заробітної плати. – Ред.) отримало 4,5 млн українських громадян», – сказав Гройсман.

Очільник уряду зауважив, що, зокрема, зросли заробітні плати вчителів та лікарів.

Як повідомляв «Главком», в Україні з 1 травня зросте прожитковий мінімум та мінімальний розмір пенсій.