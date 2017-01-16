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    ЗСУ отримають від Португалії 200 тисяч євро на озброєння

    • Сьогодні, 07:37
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    Кошти спрямують на закупівлю оснащення та озброєння нелетального характеру

    Португалія виділить Збройним силам України 200 тисяч євро матеріально-технічної допомоги, зокрема, на закупівлю оснащення та озброєння нелетального характеру.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

    Відповідне рішення повідомив міністр національної оборони Португалії Хосе Альберто Азередо Лопес під час двосторонньої зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком.

    Крім того, Лопес наголосив на готовності подальшої підтримки Португалією відстоювання українцями територіальної цілісності своєї держави.

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