  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ЗСУ встановили блокпост на околиці села Новолуганське, - Міноборони

    • Вчора, 21:15
    • Розсилка

    Новий блокпост дозволить забезпечувати місцевих мешканців продуктами та відновити медичне забезпечення

    Збройні сили України сьогодні облаштували блокпост на південній околиці села Новолуганське. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

    "Це дозволить безперешкодно забезпечувати майже чотири тисячі мешканців селища продуктами харчування та необхідними товарами повсякденного вжитку, відновити медичне забезпечення, упорядкувати процедуру провезення підприємствами необхідних товарів та паливно-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що це прискорить процедуру перепустки громадян для відвідування своїх родичів.

    Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що село Новолуганське, розташоване в районі Світлодарської дуги, перейшло під контроль Збройних сил України.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ