ЗСУ встановили блокпост на околиці села Новолуганське, - Міноборони

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Новий блокпост дозволить забезпечувати місцевих мешканців продуктами та відновити медичне забезпечення

Збройні сили України сьогодні облаштували блокпост на південній околиці села Новолуганське. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

"Це дозволить безперешкодно забезпечувати майже чотири тисячі мешканців селища продуктами харчування та необхідними товарами повсякденного вжитку, відновити медичне забезпечення, упорядкувати процедуру провезення підприємствами необхідних товарів та паливно-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це прискорить процедуру перепустки громадян для відвідування своїх родичів.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що село Новолуганське, розташоване в районі Світлодарської дуги, перейшло під контроль Збройних сил України.