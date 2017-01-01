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    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти

    • Сьогодні, 21:16
    • Розсилка

    Сильні дощі викликали грязьовий потік в провінційному місті Мокоа

    Внаслідок зсув ґрунту в районі південно-західного кордону Колумбії загинули більше сотні осіб, ще близько 200 людей зниклі безвісти.

    Також кілька сотень дістали поранення, передає CNN.

    Сильні дощі спровокували вихід кількох річок їх берегів, а також викликали грязьовий потік в провінційному місті Мокоа, який населяє близько 100 тисяч жителів.

    За словами глави служби із боротьбі з природними лихами Карлоса Іван Маркеза, наразі ситуація критична.

    «Серед загиблих багато дітей і дорослих, чиї особи поки що встановлюються», – додав він.

    За останніми даними внаслідок природного лиха загинули 112 осіб, та поранено 180. Але ця цифра може збільшитись.

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    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
    Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
    Mindefensa Colombia‏


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