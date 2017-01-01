Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти

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Сильні дощі викликали грязьовий потік в провінційному місті Мокоа

Внаслідок зсув ґрунту в районі південно-західного кордону Колумбії загинули більше сотні осіб, ще близько 200 людей зниклі безвісти.

Також кілька сотень дістали поранення, передає CNN.

Сильні дощі спровокували вихід кількох річок їх берегів, а також викликали грязьовий потік в провінційному місті Мокоа, який населяє близько 100 тисяч жителів.

За словами глави служби із боротьбі з природними лихами Карлоса Іван Маркеза, наразі ситуація критична.

«Серед загиблих багато дітей і дорослих, чиї особи поки що встановлюються», – додав він.

За останніми даними внаслідок природного лиха загинули 112 осіб, та поранено 180. Але ця цифра може збільшитись.



