Зсув ґрунту в Колумбії: більше 100 загиблих та 200 зниклих безвісти
- Сьогодні, 21:16
-
Розсилка
Сильні дощі викликали грязьовий потік в провінційному місті МокоаВнаслідок зсув ґрунту в районі південно-західного кордону Колумбії загинули більше сотні осіб, ще близько 200 людей зниклі безвісти.
Також кілька сотень дістали поранення, передає CNN.
Сильні дощі спровокували вихід кількох річок їх берегів, а також викликали грязьовий потік в провінційному місті Мокоа, який населяє близько 100 тисяч жителів.
За словами глави служби із боротьбі з природними лихами Карлоса Іван Маркеза, наразі ситуація критична.
«Серед загиблих багато дітей і дорослих, чиї особи поки що встановлюються», – додав він.
За останніми даними внаслідок природного лиха загинули 112 осіб, та поранено 180. Але ця цифра може збільшитись.