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    Зсув ґрунту в Колумбії:число жертв зросло до 254 осіб

    • Сьогодні, 04:40
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    В результаті селевого потоку постраждали понад 400 осіб

    Число жертв селевого потоку в Мокоа, столиці департаменту Путумайо в Колумбії, збільшилася до 254 осіб.

    Про це повідомляє радіостанція RCN з посиланням на президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса.

    «Це дійсно дуже сумна цифра», - прокоментував інформацію Сантос.

    В результаті селевого потоку, як повідомляється, також постраждали понад 400 осіб, 220 вважаються зниклими. 

    Раніше повідомлялось, що внаслідок зсув ґрунту в районі південно-західного кордону Колумбії загинули більше сотні осіб. 

    Серед загиблих багато дітей і дорослих, чиї особи поки що встановлюються.

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