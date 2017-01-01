Зсув ґрунту в Колумбії:число жертв зросло до 254 осіб

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В результаті селевого потоку постраждали понад 400 осіб

Число жертв селевого потоку в Мокоа, столиці департаменту Путумайо в Колумбії, збільшилася до 254 осіб.

Про це повідомляє радіостанція RCN з посиланням на президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса.

«Це дійсно дуже сумна цифра», - прокоментував інформацію Сантос.

В результаті селевого потоку, як повідомляється, також постраждали понад 400 осіб, 220 вважаються зниклими.

Раніше повідомлялось, що внаслідок зсув ґрунту в районі південно-західного кордону Колумбії загинули більше сотні осіб.

Серед загиблих багато дітей і дорослих, чиї особи поки що встановлюються.