Зсув ґрунту в Колумбії:число жертв зросло до 254 осіб
- Сьогодні, 04:40
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В результаті селевого потоку постраждали понад 400 осіб
Число жертв селевого потоку в Мокоа, столиці департаменту Путумайо в Колумбії, збільшилася до 254 осіб.
Про це повідомляє радіостанція RCN з посиланням на президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса.
«Це дійсно дуже сумна цифра», - прокоментував інформацію Сантос.
В результаті селевого потоку, як повідомляється, також постраждали понад 400 осіб, 220 вважаються зниклими.
Раніше повідомлялось, що внаслідок зсув ґрунту в районі південно-західного кордону Колумбії загинули більше сотні осіб.
Серед загиблих багато дітей і дорослих, чиї особи поки що встановлюються.