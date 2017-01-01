Зубко, Клімкін, Нищук, Гриневич і Полторак найрезультативніші міністри - КВУ

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Голова Комітету виборців України Олексій Кошель

Комітет виборців України визначив найбільш результативних за останній рік міністрів

Комітет виборців України (КВУ) оприлюднив дослідження «Річниця уряду: чи вдалося Гройсману налагодити співпрацю з Радою», виконане в рамках проекту «Дослівно», в якому стверджує, що окремі міністри діючого уряду відзначилися особливою продуктивністю.

«Серед найпродуктивніших міністрів уряду Гройсмана міністр регіонбуду Геннадій Зубко, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр культури Євген Нищук, міністр освіти Лілія Гриневич та міністр оборони Степан Полторак. Саме законопроекти, розроблені їхніми міністерствами, найчастіше приймає Верховна Рада», - йдеться в повідомленні.

Учасники проекту «Дослівно», зазначають, що Рада приймає в середньому 50% законопроектів, розроблених МЗС, 38% - Мінрегіонбуду, 33% - Міносвіти та Мінкультури, 31% - Міноборони.

Також високі показники результативності (51%) у Мінфіну, який очолює Олександр Данилюк.

«Однак результативність Мінфіну радше пов’язана не із персоною міністра, а зі статусом міністерства. Саме Мінфін розробляє більшість законопроектів, що стосуються державних видатків і які активно підтримує Кабмін», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Із 4 законопроектів МЗС два стали законами, із 16 законопроектів Мінрегіонбуду законами стали 3 і ще 3 було прийнято в першому читанні, із 6 законопроектів Міносвіти 2 стали законами, із 3 законопроектів Мінкультури законом став 1, із 13 законопроектів Міноборони три стали законами.

Позитивну динаміку також демонструє Міністерство інфраструктури Володимира Омеляна. Як правило, кожен четвертий законопроект Мінінфраструктури стає законом.

Антилідерами рейтингу є міністр економрозвитку Степан Кубів та міністр соцполітики Андрій Рева. Саме ці міністерства подали найбільше законопроектів, однак менше 20% з них стали законами. Із 32 законопроектів Міністерства економрозвитку законами стали лише 4, із 40 законопроектів Мінсоцполітики – також 4.

«Очевидно, що бажання депутатів приймати урядові закони залежить не лише від конкретного міністра, але й від відповідного напрямку реформи. До прикладу, законопроекти в сфері децентралізації природно мають більше шансів бути ухваленими. Однак, якщо Міністерство подає в парламент три десятки законопроектів, а з них приймають 3-4, то це не є нормальним. Відповідні міністри мають краще працювати з Радою, або ж результативність їх роботи буде під сумнівом», ­- зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Варто зазначити, проект «Дослівно» аналізує політичні сили, а також те, як окремі політики виконують свої обіцянки. Експерти Комітету виборців перевіряють і досліджують публічні вислови політиків, законотворчі ініціативи, виборчі програми.

У рамках проекту було презентовано аналітичні дослідження: «Хто саботує проведення реформи децентралізації в Україні», «Як парламентські фракції виконують свої обіцянки у частині соціальної політики», «Два роки Верховної Ради: як фракції виконують свої передвиборчі програми» та «Аналіз фінансових звітів партій: на що пішли державні гроші».

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Джерело: 112 Україна