Зубко назвав п’ять кроків назустріч єдиному освітньому простору в об’єднаних громадах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геннадій Зубко

Для формування ефективних освітніх просторів в громадах передбачено 800 млн грн

Створення єдиного освітнього простору на рівні об’єднаної територіальної громади – це нова якість освітньої послуги. Воно передбачає чотири необхідних кроки. Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіональної політики, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час робочої поїздки на Рівненщину та відвідання Тинненської загальноосвітньої школи у Сарненському районі.

«Перше, аналіз ресурсної бази кожної окремо взятої ОТГ. Друге, розробка стратегії розвитку єдиного освітнього простору громади. Третє, визначення пріоритетів та черговості запуску складових освітнього простору. Четверте, розробка пакету проектів громади на 3-5 років аби забезпечити повноцінну інфраструктуру для якісного функціонування простору. П’яте, відкриття опорної школи з мережею початкових шкіл філій із забезпеченням доступності освітніх послуг для учнів усіх залучених в процес шкіл-філій», — наголосив Зубко.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що для формування ефективних освітніх просторів в громадах передбачено 800 млн грн. Зокрема, 300 млн грн – на оснащення шкіл з поглибленим вивченням природничих та математичних наук, 300 млн грн – на оснащення опорних шкіл в ОТГ, 200 млн грн – на придбання шкільних автобусів.

Він відзначив, що на Тинненська школа на Рівненщині нещодавно відкрита після реконструкції за кошти ДФРР, є прикладом якісного секторального просування децентралізації у галузі освіти. Після об’єднання громади, вона має всі підстави стати опорною. Заклад є одним з найбільших в Україні в сільській місцевості. Його добудова створює комфортні умови для навчання більше 1100 сільських дітей.