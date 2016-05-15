Зубко пояснив, з яких джерел буде фінансуватися відновлення Донбасу

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В результаті блокади окупованого Донбасу існує загроза зупинки українських підприємств, зазначив Зубко

Частина податків, що сплачуються в український бюджет підприємствами, що працюють на окупованій частині Донбасу, піде на відновлення інфраструктури Донецької та Луганської областей. Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі «ICTV».

«Податки, які сплачуються українськими підприємствами окупованої частини, - враховані в бюджеті, і частина цих податків йде на відновлення інфраструктури Донецької і Луганської областей», - заявив Зубко.

Також віце-прем'єр зазначив, що внаслідок блокади товарообігу з окупованого Донбасу зараз існує загроза зупинки українських підприємств, які працюють на окупованій частині Донбасу.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики Ігор Насалик на наступному засіданні Кабміну запропонує уряду ввести надзвичайний стан в електроенергетиці України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні Енергетичного штабу розглянув доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці у зв'язку із ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії.

Також повідомляється, що Антикризовий енергетичний штаб розглянув можливість віялових відключень електроенергії через зниження запасів вугілля на складах українських електростанцій.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

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