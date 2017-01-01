Зубко розповів, кому вигідне блокування поставок вугілля з окупованого Донбасу

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РФ хоче, щоб Україна закуповувала російське вугілля, зазначив Зубко

Блокування поставок вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей вигідне, перш за все, Росії.

Таку думку в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV висловив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

«Давайте подивимося з точки зору фактів, кому це вигідно, щоб сьогодні була загроза електропостачання вже не в Авдіївці, а в практично усій країні. Я можу сказати, у першу чергу, це (вигідно – ред.) РФ», – сказав Зубко.

Таку думку урядовець аргументував тим, що РФ хоче, щоб Україна закуповувала російське вугілля.

Крім того, за його словами, блокада постачання вугілля вигідна Росії й тому, що це є формою тиску на підприємства, які працюють на тимчасово окупованій території, але платять податки до державного бюджету України, а також на українські підприємства металургійної галузі, які знаходяться на підконтрольній Києву території.

«Це взагалі загроза втрати територій, тому що ми розуміємо, що і Запорізька, і Донецька області залежать від цих промислових підприємств», – наголосив Зубко на загрозах від блокування поставок вугілля.

У цьому контексті Віце-прем’єр-міністр підкреслив, що РФ «частково використовує» українських патріотів-учасників блокади у своїх «стратегічних політичних цілях».