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    Зубко розповів, кому вигідне блокування поставок вугілля з окупованого Донбасу

    • Сьогодні, 00:59
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    РФ хоче, щоб Україна закуповувала російське вугілля, зазначив Зубко

    Блокування поставок вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей вигідне, перш за все, Росії.

    Таку думку в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV висловив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

    «Давайте подивимося з точки зору фактів, кому це вигідно, щоб сьогодні була загроза електропостачання вже не в Авдіївці, а в практично усій країні. Я можу сказати, у першу чергу, це (вигідно – ред.) РФ», – сказав Зубко.

    Таку думку урядовець аргументував тим, що РФ хоче, щоб Україна закуповувала російське вугілля.

    Крім того, за його словами, блокада постачання вугілля вигідна Росії й тому, що це є формою тиску на підприємства, які працюють на тимчасово окупованій території, але платять податки до державного бюджету України, а також на українські підприємства металургійної галузі, які знаходяться на підконтрольній Києву території.

    «Це взагалі загроза втрати територій, тому що ми розуміємо, що і Запорізька, і Донецька області залежать від цих промислових підприємств», – наголосив Зубко на загрозах від блокування поставок вугілля.

    У цьому контексті Віце-прем’єр-міністр підкреслив, що РФ «частково використовує» українських патріотів-учасників блокади у своїх «стратегічних політичних цілях». 

    Джерело: Укрінформ
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