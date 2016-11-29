Зустріч голів МЗС «нормандської четвірки» відбудеться наступного тижня

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Клімкін розкаже на зустрічі з міністрами Німечсчини, Франції та РФ про те, що вибори на окупованому Донбасі проводити неможливо

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наступного тижня поїде на переговори голів МЗС у «нормандському форматі» (Україна, Росія, Німеччина, Франція), під час якої голова МЗС торкнеться питання неможливості проведення виборів на Донбасі «під російськими дулами». Про це заявив президент України Петро Порошенко під час візиту на Прикарпаття.

«У спонтанній дискусії, яка останніми днями виникла з нашими партнерами, ми ще раз чітко наголосили, що політичні пункти мінських угод можуть бути реалізовані тільки після очевидного і беззаперечного прогресу їх в безпековій частині. А вибори під російськими дулами і з їхньою «солдатньою» навколо виборчих дільниць є абсолютно неприйнятна і неможлива дія. Саме з цим Павло Клімкін наступного тижня поїде на зустріч міністрів закордонних справ «нормандської четвірки», - сказав він.

Раніше Клімкін заявляв, що зустріч у «нормандському форматі» в рамках G20 дозволить поінформувати голів МЗС про ситуацію в Україні.

Також Клімкін заявив, що хоче зустрітися з Марін Ле Пен, щоб змінити її думку про Україну.