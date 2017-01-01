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    Зустріч Меркель з Трампом перенесено на 17 березня через негоду

    • Сьогодні, 20:48
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    Канцлер Німеччини сподівається на конструктивні переговори з президентом США

    Запланована зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель до Вашингтона, де вона мала вперше зустрітися з новим президентом США Дональдом Трампом перенесена на 17 березеня, передає  Reuters.

    «Білий дім заявив, що зустріч Трампа з Німеччини Меркель відкладено до 17 березня у зв'язку з погодними умовами», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається на конструктивні переговори з президентом США Дональдом Трампом під час їх двосторонньої зустрічі у Вашингтоні. 

    Також ЗМІ повідомляли, що Трамп хоче обговорити з Меркель ситуацію на Донбасі.

     

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