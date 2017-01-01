Зустріч Меркель з Трампом перенесено на 17 березня через негоду

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Канцлер Німеччини сподівається на конструктивні переговори з президентом США

Запланована зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель до Вашингтона, де вона мала вперше зустрітися з новим президентом США Дональдом Трампом перенесена на 17 березеня, передає Reuters.

«Білий дім заявив, що зустріч Трампа з Німеччини Меркель відкладено до 17 березня у зв'язку з погодними умовами», – йдеться у повідомленні.

Merkel postpones trip to meet Trump due to bad weather https://t.co/5pA1SGFQum — Reuters World (@ReutersWorld) 13 марта 2017 г.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається на конструктивні переговори з президентом США Дональдом Трампом під час їх двосторонньої зустрічі у Вашингтоні.

Також ЗМІ повідомляли, що Трамп хоче обговорити з Меркель ситуацію на Донбасі.