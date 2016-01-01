Зведення Керченського мосту: ніхто не хоче будувати залізницю для Путіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо конкурс не відбудеться і в першому кварталі 2017 року, то для здачі проекту у визначений термін будуть потрібні «адміністративні рішення»

Другий конкурс, який повинен був визначити генерального підрядника на будівництво залізничних підходів до Керченської мосту в окупованому Криму, зірвався через відсутність заявок. Про це повідомляє «Комерсант».

Як стало відомо, підходи повинні бути побудовані до листопада 2019-го року за 16,9 млрд рублів, однак ціна виявилася заниженою. За словами аналітиків, якщо конкурс не відбудеться і в першому кварталі 2017 року, то для здачі проекту у визначений термін будуть потрібні «адміністративні рішення».

Перший тендер ФКУ «Управління службових будівель федеральних органів виконавчої влади в галузі транспорту» Росжелдору оголосило в кінці вересня. Заявки приймалися до кінця жовтня, але спочатку через технічну помилку термін перенесли на 7 листопада, а після неодноразових змін конкурсної документації та критеріїв оцінки датою розгляду було призначено 8 грудня. Була подана одна заявка від АТ «Залізниці Якутії», яка не пройшла кваліфікаційний відбір.

Учасник повинен був підтвердити досвід з будівництва та ремонту об'єктів капітального будівництва та штучних дорожніх споруд (мостів, естакад і т. п.) протягом останніх трьох років, а ціна контракту повинна була складати не менше 20% від вартості замовлення ФКУ. Цю умову «Залізниці Якутії» не виконали. За даними джерела «Комерсанта», до проекту проявляли інтерес Арас Агаларов і Руслан Байсаров.

На початку року проект Керченського моста отримав позитивний висновок Головдержекспертизи, на об'єкті почалися основні будівельно-монтажні роботи. Відкриття автомобільного руху має відбутися в кінці 2018 року, залізничного - в 2019 році.

Як повідомлялось, будівництво Керченського мосту завмерло. У мережі оприлюднено нові фото з будівництва.