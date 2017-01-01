Звільнений глава ФБР збирається мститися Трампу, - The Times

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Джеймс Комі

Комы дав зрозуміти через друзів, що хоче відігратися на Трампі на відкритій сесії Сенату

Джеймс Комі, директор ФБР, звільнений президентом США Дональдом Трампом минулого тижня, готується помститися американському президенту, публічно давши свідчення проти нього перед Конгресом, - повідомляє The Times.

«Хоча Комі відмовився з'явитися перед комітетом Сенату з розвідки на закритому слуханні в цей четвер, він дав зрозуміти через друзів, що хоче відігратися на Трампі на відкритій сесії, яка може стати однією з тих, подій політичної історії США, які залучили найбільшу кількість телеглядачів. Президент сказав вчора, що сподівається назвати наступника [Комі] до кінця цього тижня», - пише видання.

У статті йдеться, що Трамп, «який живе в міхурі Білого дому, де мало хто з помічників готовий ризикнути розгнівати його, суперечачи йому», був здивований фурором, до якого призвело грубе вигнання ним Комі, - йдеться у статті. - Він звинуватив свій прес-штаб у тому, що той не зміг переконливо представити відставку Комі необхідністю, а потім перейшов на самого колишнього директора ФБР. У п'ятницю вранці Трамп написав в Twitter: «Нехай Джеймс Комі плекає надію, що немає ніяких «плівок» наших розмов, коли почне зливати інформацію в пресу!».

«Коментар Трампа про «плівки» - відсилання до розповідей, що суперечать одна одній, щодо подій 27 січня, через тиждень після інавгурації президента, на обіді, де Трамп і Комі зустрілися віч-на-віч», - пише видання.

«Комі - республіканець, який береже свій імідж незалежної і врівноваженою фігури з нахилами юриста, - нервував з приводу зустрічі з відомим мільярдером, який розбагатів на нерухомості. Штаб Трампа перебував під слідством ФБР на предмет, чи не змовився чи хто з його помічників з Росією, щоб підірвати позиції Гілларі Клінтон, його суперниці-демократки на президентських виборах, - розповідає автор статті. - Кажуть, що новий верховний головнокомандуючий запитав Комі, який серйозно пошкодив штабу Клінтон, публічно розкритикувавши використання нею таємного поштового сервера, чи готовий він обіцяти свою вірність. Комі не зміг відповісти без коливань. Коли Трамп знову озвучив той же запит протягом того ж обіду, директор ФБР сказав, що може обіцяти бути чесним, але Трамп не може «покладатися» на нього політично. Трамп запитав, чи можлива «чесна вірність». Комі сказав, що на це готовий».

«Комі, який відсиджується у своєму особняку в місті Маклін, Вірджинія, оточеному табором фотографів, сказав друзям, що вважає, що його доля була вирішена на цьому обіді, хоча Трамп позбувся його тільки через три місяці», - йдеться в статті.

У свою чергу Трампу, стверджує, що розповіді Комі про обід - вигадка. Насправді, як заявив президент США, про зустріч просив саме Комі, і він під час обіду благав залишити його на посаді, в яку він вступив в липні 2013 року - за традицією, на десятирічний термін.