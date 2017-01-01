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    Звільнений з Лук'янівського СІЗО Насіров побажав українцям «не зламати крила»

    • Сьогодні, 05:43
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    Насіров процитував один з віршів Костенко

    Відсторонений голова ДФС Роман Насіров, який був звільнений з Лук'янівського слідчого ізолятора, процитував вірші Ліни Костенко і побажав українцям «ніколи не зламати крила«.

    Про це Насіров написав в соцмережі Facebook.

    «Дорогі друзі я знову на зв'язку! Довго думав з чого почати і написати але по роботі почну вже завтра .... Було трошки часу почитати і незважаючи на не простий, м'яко кажучи, період у житті, не написати про це не можу. Бо кожен українець, кожен свідомий громадянин сьогодні мусить віддати шану Ліні Костенко, яка нині святкує свій день народження. Скільки їй років - не важливо. Прочитайте її поезію та прозу - і зрозумієте, що ця жінка буде душею молодою до останнього подиху. Нині вона така ж молода. Така ж завзята і смілива. Так ж геніальна. Для мене гордість жити з такою Людиною в одну епоху. Щастя Вам, Ліно Василівно!», - написав Насиров.

    Він процитував один з віршів Костенко, який йому сподобався і побажав усім українцям «ніколи не зламати крила».

    Нагадаємо, що 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали голову Державної фіскальної служби України та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою та службовим становищем»). Слідчі дії відбувалися в рамках розслідування фактів розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

    16 березня дружина та тесть Насірова внесли за нього грошову заставу, і його було звільнено з-під варти.

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