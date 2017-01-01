Звільнений з полону чиновник «Укрзалізниці» впевнений, що його викрадення не пов'язане із професійною діяльністю
- Сьогодні, 16:44
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Сума, яку вимагали викрадачі, занадто велика для чиновника відомства, заявив Людмирський
Валерій Людмирський, якого викрадачі протягом восьми місяців утримували в заручниках заради викупу 10 млн євро, впевнений, що це не пов'язано з його діяльністю в «Укрзалізниці».
Про це він заявив на прес-конференції Нацполіції, передає Еспресо.TV.
За його словами, сума, яку вимагали викрадачі, занадто велика для чиновника відомства.
«Сума не піддається жодній логіці, нічому іншому. Пов'язати її з професійною діяльністю в «Укрзалізниці» вкрай важко», – сказав Людмирський.
Глава Національної поліції Сергій Князєв відмовився назвати можливі мотиви викрадення чиновника.
«Ми не хочемо нашкодити слідству. Його викрали для отримання викупу. Сума викупу дуже велика», – сказав Князєв.
Нагадаємо, поліція Київської області звільнила Людмирського, якого викрадачі вісім місяців утримували в заручниках.