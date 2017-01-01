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    Звільнений з полону чиновник «Укрзалізниці» впевнений, що його викрадення не пов'язане із професійною діяльністю

    • Сьогодні, 16:44
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    Сума, яку вимагали викрадачі, занадто велика для чиновника відомства, заявив Людмирський

    Валерій Людмирський, якого викрадачі протягом восьми місяців утримували в заручниках заради викупу 10 млн євро, впевнений, що це не пов'язано з його діяльністю в «Укрзалізниці».

    Про це він заявив на прес-конференції Нацполіції, передає Еспресо.TV.

    За його словами, сума, яку вимагали викрадачі, занадто велика для чиновника відомства.

    «Сума не піддається жодній логіці, нічому іншому. Пов'язати її з професійною діяльністю в «Укрзалізниці» вкрай важко», – сказав Людмирський.

    Глава Національної поліції Сергій Князєв відмовився назвати можливі мотиви викрадення чиновника.

    «Ми не хочемо нашкодити слідству. Його викрали для отримання викупу. Сума викупу дуже велика», – сказав Князєв.

    Нагадаємо, поліція Київської області звільнила Людмирського, якого викрадачі вісім місяців утримували в заручниках.

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