Підозрюваний у вимаганні грошей з підлеглих хоче поновитися на високій посаді у поліції Хмельниччини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Марчук

Марчука наприкінці жовтня минулого року було звільнено з лав поліції «за негативними мотивами».

Колишній заступник начальника Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Володимир Марчук оскаржує своє звільнення.

Згідно з ухвалою Хмельницького окружного адміністративного суду від 20 грудня, він просить суд визнати протиправним та скасувати наказ начальника ГУ Нацполіції про його відставку.

При цьому, хмельницький суд вирішив витребувати у Генеральної прокуратури України інформацію про перебіг та стадію кримінального провадження №42016000000000971 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, де одним із фігурантів виступає пан Марчук.

Досудовим розслідуванням з’ясовано, що у період з грудня 2015 року Марчук неодноразово ставив вимогу керівникам структурних та територіальних підрозділів ГУНП про перерахунок коштів на суму 5000 грн на картку ПАТ КБ «Приватбанк», що належить близкій до екс-правоохоронця особі.

Згідно з ухвалою Печерського районного суду Києва від 26 вересня, «мзду» платили начальник відділення забезпечення автотранспортом, начальник сектора превенції Хмельницького ВП, інспектор сектора контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності ГУНП, інспектор УОАЗОР ГУНП.

Загалом за вказаний період часу на зазначену банківську картку було переказано близько 115 тис. грн.

Також слідство 19 жовтня у службовому кабінеті Марчука виявило та вилучило банківські картки та сім-картки мобільного оператора «Київстар».

Як стало відомо «Главкому», Марчука наприкінці жовтня минулого року було звільнено з лав поліції «за негативними мотивами».

Довідково. Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України у супроводі департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України з квітня 2016 року здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органа, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та інших тяжких кримінальних правопорушень.

За даними офіційного сайту ГПУ, встановлено, що службові особи керівного складу Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області за попередньою змовою між собою протягом 2015-2016 років організували та впровадили в роботу корупційну схему розкрадання паливно-мастильних матеріалів (тонни пального, а саме бензину марки А-92, А-95 та дизпального), а також їх подальшого збуту фізичним особам, які призначались на повсякденні потреби структурних і територіальних підрозділів поліції.

Крім цього, під час досудового розслідування виявлено непоодинокі факти розкрадання цими ж працівниками поліції великих сум коштів, спрямованих на закупівлю продовольчих товарів для підрозділів, які перебувають у зоні проведення АТО.