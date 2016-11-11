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Мирний процес звільнення окупованіх територій Донбасу від бойовіків та російських військових має розпочатися восени 2017 року

Це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив в сьогоднішньому ефірі Еспресо.TV.

Він зазначив, що питання звільнення від російської окупації Криму та Донбасу необхідно відокремлювати одне від одного, адже, на його думку, для повернення анексованого півострова знадобиться набагато більше часу.

«Щодо повернення Донбасу, в мене є чітке враження, що ми будемо мати можливість приблизно восени, мабуть, розпочати реальний процес повернення цих територій. Скоріш за все - невійськовим способом, і я на це дуже сподіваюся», - наголосив Тука.

За його словами, це станеться не тому, що Україна погодиться провести вибори на Донбасі, а через те, що Росія просто припинить економічну підтримку цих територій через тиск. «За будь-якими розрахунками будь-яких експертів, якщо тільки припиниться економічна підтримка, навіть якщо залишити на вагах військову складову, то центральному уряду України знадобиться максимум три місяці, аби навести там лад», - пояснив Тука.