Звільнення глави ФБР не пов'язане з втручанням РФ у вибори - віце-президент США
- Сьогодні, 19:53
-
Розсилка
Пенс заявив, що рішення Трампа було засноване лише на його переконанні у необхідності забезпечити довіру народу до ФБР
Звільнення Джеймса Комі з посади директора ФБР не пов'язане з розслідуванням втручання РФ у вибори в США.
Про це заявив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє Reuters.
За його словами, рішення президента Дональда Трампа про звільнення Комі було засноване лише на його переконанні у необхідності забезпечити довіру народу до ФБР.
Пенс заявив, що він і Трамп впевнені у тому, що комітети, які проводять розслідування щодо Росії здатні належним чином виконати свою роботу.
Віце-президент США також додав, що президент зараз проводить оцінку кандидатур, які можуть замінити Комі на посаді глави ФБР.
Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, президент США Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі.
Читайте також статтю: Трамп «зрозумів небезпеку». Чому звільнено директора ФБР