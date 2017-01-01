Звільнення глави ФБР не пов'язане з втручанням РФ у вибори - віце-президент США

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Віце-президент США Майк Пенс

Пенс заявив, що рішення Трампа було засноване лише на його переконанні у необхідності забезпечити довіру народу до ФБР

Звільнення Джеймса Комі з посади директора ФБР не пов'язане з розслідуванням втручання РФ у вибори в США.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє Reuters.

За його словами, рішення президента Дональда Трампа про звільнення Комі було засноване лише на його переконанні у необхідності забезпечити довіру народу до ФБР.

Пенс заявив, що він і Трамп впевнені у тому, що комітети, які проводять розслідування щодо Росії здатні належним чином виконати свою роботу.

Віце-президент США також додав, що президент зараз проводить оцінку кандидатур, які можуть замінити Комі на посаді глави ФБР.

Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, президент США Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі.

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