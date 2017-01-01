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    Звільнення глави ФБР не пов'язане з втручанням РФ у вибори - віце-президент США

    • Сьогодні, 19:53
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    Віце-президент США Майк Пенс
    Віце-президент США Майк Пенс

    Пенс заявив, що рішення Трампа було засноване лише на його переконанні у необхідності забезпечити довіру народу до ФБР

    Звільнення Джеймса Комі з посади директора ФБР не пов'язане з розслідуванням втручання РФ у вибори в США.

    Про це заявив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє Reuters.

    За його словами, рішення президента Дональда Трампа про звільнення Комі було засноване лише на його переконанні у необхідності забезпечити довіру народу до ФБР.

    Пенс заявив, що він і Трамп впевнені у тому, що комітети, які проводять розслідування щодо Росії здатні належним чином виконати свою роботу.

    Віце-президент США також додав, що президент зараз проводить оцінку кандидатур, які можуть замінити Комі на посаді глави ФБР.

    Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, президент США Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі.

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