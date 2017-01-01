Звільнену суддю, яка арештовувала «майданівців», врятує Гройсман?

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Суддя Чала, яку парламент за порушення присяги відправив у відставку, зробила крок до поновлення на займаній посаді

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України визнала незаконною та скасувала постанову Верховної Ради від 29 вересня 2016 року № 1604 про звільнення судді Святошинського районного суду Києва Алли Чалої.

Це стало відомо «Главкому» з постанови, яка опублікована 10 квітня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Служителі Феміди дійшли висновків, що парламентарі з порушенням регламенту відправили у відставку Чалу. Так, проект постанови про звільнення судді, за який голосували нардепи у вересні, був внесений народним депутатом Володимиром Гройсманом. Однак 14 квітня 2016 року його повноваження достроково припинено, оскільки спікера Гройсмана було призначено прем’єр-міністром. Відповідно до частини 2 статті 105 Регламенту ВР, законопроект вважається відкликаним, якщо до його прийняття в першому читанні повноваження народного депутата-ініціатора його внесення достроково припинено.

«Верховна Рада допустила суттєві порушення Регламенту Верховної Ради України, внаслідок чого постанова від 29 вересня 2016 року № 1604-VIII не може вважатися законною через недотримання встановлених процедурних правил», - наголосила «вишка».

Крім цього, прес-служба Апарату Верховної Ради України порушила частину 5 статті 2161 Регламенту ВР, не повідомивши судді Чалої про розгляд питання про її звільнення за три дні до засідання Верховної Ради України. Тобто пленарне засідання парламенту було призначено на 29 вересня, а 27 вересня з’явилася інформація із запрошення для участі служителів Феміди на сесію.

Окремо позивачка Чала наполягала, що за її звільнення проголосувало 24 відсутніх народних депутати. Колегія суддів відкинула ці доводи.

Пізніше прес-служба Вищого адмінсуду роз’яснила: що це не означає, що суддю Чалу буде поновлено на посаді - лише Вища рада юстиції (сьогодні – Вища рада правосуддя) може це зробити.

Як відомо, 29 вересня 2016 року Верховна Рада звільнила 29 суддів за порушення присяги.

Подання на звільнення судді Алли Чалої внесла Вища рада юстиції 5 листопада 2015 року на підставі висновків Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції. Чала виносила рішення про арешт активістів Євромайдану.

«Суддя Чала А.П. не забезпечила дотримання приписів Конституції України, КПК України та Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, не виконала покладених на неї професійних обов’язків під час гострого соціального конфлікту в Україні в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, сприяла поширенню суспільно-небезпечних посягань на правосуддя, не забезпечила в межах своїх повноважень дотримання принципів самостійності судів і незалежності суддів, конституційних засад судочинства. Допущені суддею Чалою А.П. порушення закону порочать звання судді, викликають сумнів у її об’єктивності та неупередженості, що є порушенням присяги судді», - йдеться у висновках ТСК.

Довідково. Указом Президента України від 11 листопада 2003 року Алла Чала призначена на посаду судді Святошинського районного суду м. Києва строком на п’ять років. Постановою Верховної Ради України від 22 жовтня 2009 року її обрано на посаду вказаного суду безстроково.