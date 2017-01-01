Звіт НБУ: політика Трампа може вплинути на гривню

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Дії Трампа також матимуть прямий вплив на споживчу інфляцію в Україні

Національний банк України вважає, що політика президента США Дональда Трампа генерує невизначеність в зовнішньому фінансовому середовищі. Про це з посиланням на інфляційний звіт НБУ пишуть «Українські новини».

«У зовнішньому середовищі основну невизначеність генерує політика новообраного президента США Дональда Трампа. Більш різкі фіскальні стимули в США можуть призвести до збільшення попиту на сировинні товари у світі. Це позначиться на експортних надходженнях в Україну і курсовій динаміці гривні та матиме прямий вплив на споживчу інфляцію через зміну цін на сировину та імпортовані товари», - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку вважають, що водночас більш різка реакція на такі фіскальні імпульси з боку ФРС зумовить жорсткіші фінансові умови для країн, що розвиваються.

І якщо для України, ураховуючи обмежений доступ до ринків капіталу, прямий ефект буде мінімальним, то непрямий ефект через подальшу девальвацію та стиснення попиту в країнах - торгових партнерах, суттєво вразливих до змін потоків капіталу (наприклад, Туреччини), може бути достатньо суттєвий, наголосили в НБУ.

Як повідомляв «Главком», нещодавно глава Нацбанку Валерія Гонтарева запевняла, що підвищення мінімальної зарплати не призведе до росту безробіття.