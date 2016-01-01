Зять Тимошенко прикупив 25 соток у селі під Києвом за 7,5 млн грн
- 26 Грудня, 13:53
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Раніше власником цієї ділянки був Сергій Власенко
Народний депутат фракції «Батьківщина» Сергій Власенко отримав 7,5 млн грн доходу від зятя Юлії Тимошенко Артура Чечоткіна у зв’язку з відчуженням нерухомості. Відповідну інформацію опубліковано у Єдиному державному реєстрі декларацій.
За даними реєстру нерухомості, 14 листопада Артур Чечоткін придбав
Ділянка вільна від забудови і призначена під будівництво житлового будинку, господарських будівель і споруд.
За інформацією кадастрової карти, сусідня ділянка зареєстрована на Володимира Яворівського, який був нардепом від «Батьківщини» у парламенті 6-7 скликань. Також поряд є ділянка, власником якої є Петро Ющенко – брат екс-президента Віктора Ющенка.
Сергій Власенко був адвокатом Юлії Тимошенко у кримінальній справі щодо газових угод із Росією. Нині він нардеп від «Батьківщини».
Донька Юлії Тимошенко Євгенія стала дружиною одеського бізнесмена Артура Чечоткіна 27 грудня 2014 року. Оскільки Євгенія не живе з матір'ю, у декларації Тимошенко вона не зазначена.
У 2016 році Артур Чечоткін придбав 46% акцій Укрбудінвестбанку, а також
Також він є власником ТОВ «Армакс ЛТД», що спеціалізується на консультаційних послугах, і ТОВ «Круїз Атлантик», що займається нерухомістю.
Джерело: Українська правда