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    Зять Тимошенко прикупив 25 соток у селі під Києвом за 7,5 млн грн

    • 26 Грудня, 13:53
    • Розсилка
    Сергій Власенко та Юлія Тимошенко
    Сергій Власенко та Юлія Тимошенко

    Раніше власником цієї ділянки був Сергій Власенко

    Народний депутат фракції «Батьківщина» Сергій Власенко отримав 7,5 млн грн доходу від зятя Юлії Тимошенко Артура Чечоткіна у зв’язку з відчуженням нерухомості. Відповідну інформацію опубліковано у Єдиному державному реєстрі декларацій.

    За даними реєстру нерухомості, 14 листопада Артур Чечоткін придбав 0,25 га землі у селі Великі Дмитровичі Київської області. Раніше власником цієї ділянки був Сергій Власенко.

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    Ділянка вільна від забудови і призначена під будівництво житлового будинку, господарських будівель і споруд.

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    За інформацією кадастрової карти, сусідня ділянка зареєстрована на Володимира Яворівського, який був нардепом від «Батьківщини» у парламенті 6-7 скликань. Також поряд є ділянка, власником якої є Петро Ющенко – брат екс-президента Віктора Ющенка.

    Сергій Власенко був адвокатом Юлії Тимошенко у кримінальній справі щодо газових угод із Росією. Нині він нардеп від «Батьківщини».

    Донька Юлії Тимошенко Євгенія стала дружиною одеського бізнесмена Артура Чечоткіна 27 грудня 2014 року. Оскільки Євгенія не живе з матір'ю, у декларації Тимошенко вона не зазначена.

    У 2016 році Артур Чечоткін придбав 46% акцій Укрбудінвестбанку, а також 47 га землі у Васильківському районі на Київщині поблизу траси Київ – Одеса.

    Також він є власником ТОВ «Армакс ЛТД», що спеціалізується на консультаційних послугах, і ТОВ «Круїз Атлантик», що займається нерухомістю.

    Джерело: Українська правда

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