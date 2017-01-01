Зять Трампа прибув до Іраку з неоголошеним візитом

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Метою поїздки Кушнера є отримання на місці достовірної інформації про хід боротьби проти «Ісламської держави»

Зять президента США Дональда Трампа і старший радник Білого дому Джаред Кушнер на минулих вихідних прибув з неоголошеним візитом до Іраку.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на високопоставленого представника президентської адміністрації.

За даними співрозмовника CNN, Кушнер здійснив поїздку на запрошення і в супроводі глави об'єднаного комітету начальників штабів Джозефа Данфорда.

У той же час не повідомляється, що саме входило в програму візиту Кушнера.

Однак, як вважають спостерігачі, головною метою поїздки зятя президента є отримання на місці достовірної інформації про хід боротьби проти «Ісламської держави».

Як повідомив на умовах анонімності агентству Reuters один із високопосадовців, Кушнер хотів особисто оцінити ситуацію в Іраку, таким чином продемонструвавши підтримку іракській владі.