  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Зять Трампа прибув до Іраку з неоголошеним візитом

    • Сьогодні, 08:57
    • Розсилка

    Метою поїздки Кушнера є отримання на місці достовірної інформації про хід боротьби проти «Ісламської держави»

    Зять президента США Дональда Трампа і старший радник Білого дому Джаред Кушнер на минулих вихідних прибув з неоголошеним візитом до Іраку.

    Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на високопоставленого представника президентської адміністрації.

    За даними співрозмовника CNN, Кушнер здійснив поїздку на запрошення і в супроводі глави об'єднаного комітету начальників штабів Джозефа Данфорда.

    У той же час не повідомляється, що саме входило в програму візиту Кушнера.

    Однак, як вважають спостерігачі, головною метою поїздки зятя президента є отримання на місці достовірної інформації про хід боротьби проти «Ісламської держави».

    Як повідомив на умовах анонімності агентству Reuters один із високопосадовців, Кушнер хотів особисто оцінити ситуацію в Іраку, таким чином продемонструвавши підтримку іракській владі.

    США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ