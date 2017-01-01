  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    З’явились фото погрому «музею Новоросії»

    • Сьогодні, 05:42
    • Розсилка
    Наслідки погрому
    Наслідки погрому

    Власниця приміщення погрожує виселити прихильників «Новоросії»

    У російському Санкт-Петербурзі досі опечатано так званий «музей Новоросії». На стартовій сторінці сайту розміщена інформація про те, що «музей»  тимчасово призупинив свою роботу. У мережі з'явилися фото погрому в залі, де раніше розміщувалися стелажі з експонатами, тематика яких - незаконні збройні формування на Донбасі.

    Читайте також

    Як повідомляє видання «Новости Донбасса», достовірно причини безладу в «музеї» невідомі, однак, за повідомленням його керівництва, наприкінці січня тут відбувся конфлікт охоронців з поліцією. У правоохоронців стріляли після того, як ті пустили в приміщення сльозогінний газ. Всі охоронці «музею» були затримані, трьох потім відпустили, один залишається під вартою. Після інциденту двері «музею» були опечатані та заварені.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    З’явились фото погрому «музею Новоросії»
    З’явились фото погрому «музею Новоросії»
    З’явились фото погрому «музею Новоросії»
    З’явились фото погрому «музею Новоросії»

    Відзначається, що після інциденту слідчі провели обшуки в самому «музеї» та в квартирах його керівництва.

    Також, за даними «Московского комсомольца», власниця підвалу, де розташований «музей», погрожує його виселити.

    Як відомо, «музей Новоросії» відкрився в Петербурзі 9 травня 2015 року. Рух активно підтримує дії бойовиків на Донбасі. Також в рядах незаконних збройних формувань раніше були помічені прихильники «Іншої Росії».

    «Главком» повідомляв, що в результаті перестрілки між силовиками та прихильниками «новоросії» один співробітник поліції РФ отримав поранення, йому влучили в ногу.

    Читайте також
    Росія ДНР ФСБ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ