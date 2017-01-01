З’явились фото погрому «музею Новоросії»

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Наслідки погрому

Власниця приміщення погрожує виселити прихильників «Новоросії»

У російському Санкт-Петербурзі досі опечатано так званий «музей Новоросії». На стартовій сторінці сайту розміщена інформація про те, що «музей» тимчасово призупинив свою роботу. У мережі з'явилися фото погрому в залі, де раніше розміщувалися стелажі з експонатами, тематика яких - незаконні збройні формування на Донбасі.

Як повідомляє видання «Новости Донбасса», достовірно причини безладу в «музеї» невідомі, однак, за повідомленням його керівництва, наприкінці січня тут відбувся конфлікт охоронців з поліцією. У правоохоронців стріляли після того, як ті пустили в приміщення сльозогінний газ. Всі охоронці «музею» були затримані, трьох потім відпустили, один залишається під вартою. Після інциденту двері «музею» були опечатані та заварені.

Відзначається, що після інциденту слідчі провели обшуки в самому «музеї» та в квартирах його керівництва.

Також, за даними «Московского комсомольца», власниця підвалу, де розташований «музей», погрожує його виселити.

Як відомо, «музей Новоросії» відкрився в Петербурзі 9 травня 2015 року. Рух активно підтримує дії бойовиків на Донбасі. Також в рядах незаконних збройних формувань раніше були помічені прихильники «Іншої Росії».

«Главком» повідомляв, що в результаті перестрілки між силовиками та прихильниками «новоросії» один співробітник поліції РФ отримав поранення, йому влучили в ногу.