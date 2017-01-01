З’явились імена загиблих від снаряду в Авдіївці жінок

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Фото: Natalya Shiman / Facebook Дім, куди влучив снаряд

Їх імена оприлюднив спікер МВС Артем Шевченко

Міністерство внутрішніх справ опублікувало імена загиблих жінок, які померли в результаті вибуху 122 мм артилерійського снаряда, випущеного російсько-терористичними військами з тимчасово окупованої ними території України на Донбасі по Авдіївці. Відповідну інформацію оприлюднив речник МВС Артем Шевченко.

Загиблі – Ольга Курочкіна, Марія Дика, Олена Асланова.

«Держава, зокрема Національна поліція Донеччини, очолювана В’ячеславом Аброськіним та військово-цивільна адміністрація, обов'язково подбають про їхніх дітей-сиріт», - пообіцяв Шевченко.

Ввечері у суботу бойовики «ДНР» обстріляли стару частину міста Авдіївка, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, одного важко поранено.

Як відомо, через трагедію в Авдіївці президент Петро Порошенко скасував візит на фінал пісенного конкурсу Євробачення в Києві.

Через обстріл в Донецької області були скасовані заплановані раніше святкові заходи до Дня Європи.