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    З’явились імена загиблих від снаряду в Авдіївці жінок

    • Сьогодні, 17:44
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    Дім, куди влучив снаряд
    Фото: Natalya Shiman / Facebook
    Дім, куди влучив снаряд

    Їх імена оприлюднив спікер МВС Артем Шевченко

    Міністерство внутрішніх справ опублікувало імена загиблих жінок, які померли в результаті вибуху 122 мм артилерійського снаряда, випущеного російсько-терористичними військами з тимчасово окупованої ними території України на Донбасі по Авдіївці. Відповідну інформацію оприлюднив речник МВС Артем Шевченко.

    Загиблі – Ольга Курочкіна, Марія Дика, Олена Асланова.

    «Держава, зокрема Національна поліція Донеччини, очолювана В’ячеславом Аброськіним та військово-цивільна адміністрація, обов'язково подбають про їхніх дітей-сиріт», - пообіцяв Шевченко.

    Ввечері у суботу бойовики «ДНР» обстріляли стару частину міста Авдіївка, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, одного важко поранено.

    Як відомо, через трагедію в Авдіївці президент Петро Порошенко скасував візит на фінал пісенного конкурсу Євробачення в Києві.

    Через обстріл в Донецької області були скасовані заплановані раніше святкові заходи до Дня Європи.

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