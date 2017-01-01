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    З'явилися нові подробиці щодо розстрілу мотоцикліста у Києві

    • Вчора, 23:29
    • Розсилка
    У Києві прямо під час руху було вбито мотоцикліста
    У Києві прямо під час руху було вбито мотоцикліста

    Стрілка наразі розшукують вже у Київській області

    Увечері 24 травня на Харківському шосе у Києві прямо під час руху було вбито мотоцикліста, яким виявися житель столиці Юрій Калиниченко.

    Про це повідомляє ТСН.

    Зазначається, що убитим виявився 36-річний житель столиці Юрій Калиниченко. До слова, у нього залишилися дві дитини.

    За версією правоохоронців, розстріл мотоцикліста стався в результаті конфлікту між учасниками дорожнього руху, як спалахнув раптово.

    Поліція просить усіх свідків події звернутися до Дарницького управління.

    Додамо, що стрілка наразі розшукують вже у Київській області.

    Нагадаємо, у середу, 24 травня, близько 21:30 на Харківському шосе у Києві сталася стрілянина. Невідомі на автомобілі «Сеат» жовтого кольору розстріляли мотоцикліста. 

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