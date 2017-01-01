З'явилось фото з «прощальної вечірки» Гонтаревої

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Валерія Гонтарева

Один із учасників прислав фото з вечірки, на якому Гонтарева з букетом із овочів та сала

Валерія Гонтарева 10 травня востаннє зустрілася з топ-менеджментом у якості голови НБУ.

Про це повідомив журналіст Олександр Дубинський у своєму Facebook.

З його слів, «як годиться успішному реформатору», голова Нацбанку влаштувала прощальну вечірку для співробітників.

«Сьогодні Валерія Олексіївна, нарешті, виконала побажання мільйонів українців, зубожілих завдяки її «роботі».Ні-ні, не подумайте. Валерія Олексіївна жива. Хоча її і проводжали квітами. Просто вона пішла з поста глави НБУ», – зіронізував журналіст.

Дубинський додав, що один із учасників прислав фото з вечірки, на якому Валерія Гонтарева красується з букетом із овочів та сала у вигляді троянд.

«У цьому фото – вся суть роботи Валерії Олексіївни на чолі НБУ. Сальна троянда», – додав журналіст.

Як повідомлялося, Гонтарева в зв'язку з поданою раніше заявою про відставку призначила з 11 травня виконувачем обов'язків голови центробанку свого першого заступника Якова Смолія.

За її словами, з 11 травня вона перебуватиме у відпустці і розраховує, що найближчим часом Верховна Рада за поданням глави держави розгляне питання про її відставку і призначення нового керівника Нацбанку.

Гонтарева – дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року.

Згідно з Конституцією, главу НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на сім років.

Як повідомляв «Главком», серед можливих кандидатів на посаду глави НБУ – Роман Шпек, Богдан Данилишин, Костянтин Ворушилін, Олександр Гриценко, Володимир Лавренчук. Нещодавно Лавренчук публічно заявив, що готовий очолити НБУ.

Міжнародне агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що президент Петро Порошенко визначився з кандидатурою на посаду голови Нацбанку.

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