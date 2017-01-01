З'явилося декілька версій нападу на брата Кім Чен Ина

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Наразі жодна з версій нападу на брата Кім Чен Ина офіційно не підтверджена

Брат північнокорейського лідера Кім Чен Ина — Кім Чон Нам — міг бути отруєний тетродотоксином, який міститься у нутрощах японської риби фугу.

Про це повідомляє білоруська «Радіо Свобода».

Як зазначається, заступник генерального інспектора малайзійської поліції повідомив про завершення патологоанатомічного обстеження тіла померлого, однак рещультати розтину він не повідомив.

Згідно з повідомленням, крім версії про тетродотоксин, вже з’явилися припущення, що Кім Чон Нам міг бути отруєний або рицином (однак речовина діє не так швидко).

Також повідомляється, що раніше затримана за підозрою у вбивстві громадянка В’єтнаму заявляє, ніби опинилася на місці подій випадково і стала жертвою обману.

За інформацією південнокорейських журналістів з видання «Чосон ільбо», Кім Чон Нам перед смертю задихався, у нього були майже випалені очі та з рота йшла піна. Також відзначається, що брат північнокорейського лідера ніби заявив, що хтось схопив його ззаду та плеснув якоюсь рідиною в обличчя, чи накинув на нього хустку з дивним запахом.

Однак наголошується, що наразі жодна з версій нападу офіційно не підтверджена.

Нагадаємо, 14 лютого у Малайзії вбили брата лідера КНДР Кім Чен Ина. Пізніше поліція затримала підозрювану у вбивстві.

16 лютого у Малайзії затримали другу підозрювану у вбивстві брата Кім Чен Ина.