З’явилося ще одне відео з місця вбивства терориста Гіві
- Сьогодні, 14:17
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Терорист Гіві
На кадрах видно накрите тіло бойовика Михайла Толстих (Гіві)
Російське агентство новин NewsFront опублікувало нове відео з місця вбивства ватажка бойовиків батальйону «Сомалі» Михайла Толстих (Гіві).
На кадрах видно накрите тіло.
Також на відео знято значні пошкоджено будівлі після вибуху і пожежі, спричиненої вибухом.
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На місці працюють пожежники і слідча група.
Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що сьогодні вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.
У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.