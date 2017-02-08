З’явилося ще одне відео з місця вбивства терориста Гіві

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Терорист Гіві

На кадрах видно накрите тіло бойовика Михайла Толстих (Гіві)

Російське агентство новин NewsFront опублікувало нове відео з місця вбивства ватажка бойовиків батальйону «Сомалі» Михайла Толстих (Гіві).

На кадрах видно накрите тіло.

Також на відео знято значні пошкоджено будівлі після вибуху і пожежі, спричиненої вибухом.

На місці працюють пожежники і слідча група.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що сьогодні вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.