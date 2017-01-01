  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    З'явилося відео розстрілу в нічному клубі Стамбула

    • Вчора, 17:20
    • Розсилка

    На кадрах з камери відеоспостереження видно, як озброєний автоматом чоловік вдирається до клубу і відкриває вогонь по відвідувачах

    У мережі опублікували відео новорічного теракту в нічному клубі Стамбула, під час якого загинуло 39 людей.

    Відео опубліковано в YouTube.

    Як повідомлялося, у Стамбулі затримали вісьмох підозрюваних у причетності до теракту в нічному клубі.

    Нагадаємо, «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі.

    Наразі відомо, що турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, громадянина Казахстану чи Узбекистану, який увірвався в новорічну ніч у нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв людей.

    Нагадаємо, внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовано. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

    Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, внаслідок атаки загинуло троє громадян країни, четверо постраждали.

    Читайте також
    Туреччина Стамбул
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ