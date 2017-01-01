З'явилося відео розстрілу в нічному клубі Стамбула

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На кадрах з камери відеоспостереження видно, як озброєний автоматом чоловік вдирається до клубу і відкриває вогонь по відвідувачах

У мережі опублікували відео новорічного теракту в нічному клубі Стамбула, під час якого загинуло 39 людей.

Відео опубліковано в YouTube.

Як повідомлялося, у Стамбулі затримали вісьмох підозрюваних у причетності до теракту в нічному клубі.

Нагадаємо, «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі.

Наразі відомо, що турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, громадянина Казахстану чи Узбекистану, який увірвався в новорічну ніч у нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв людей.

Нагадаємо, внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовано. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, внаслідок атаки загинуло троє громадян країни, четверо постраждали.