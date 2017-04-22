З'явилося відео виступу ONUKA з оркестром, яке не показали під час трансляції «Євробачення»

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Фото: Depo Onuka

У фіналі виступав гурт «Onuka» з Національним академічним оркестром народних інструментів (НАОНІ)

Українська співачка ONUKA виступила у фіналі пісенного конкурсу Євробачення як запрошений гість. Однак українські телеглядачі так і не змогли побачити її виступ, який перекрила реклама.

Раніше повідомлялося, що Національна суспільна телерадіокомпанія України замовила трьох відомих українських співачок на фінальну частину «Євробачення» на 1,58 млн. грн.

Найдорожче коштуватиме виступ Джамали – 986 тис грн. отримає ФОП Джамаладінова Сусана Амінівна, яка перемогла у «Євробаченні» в 2016 році.

ФОП Лижичко Руслана Степанівна отримає 394 тис грн. за виступ Руслани, яка вигравала «Євробачення» у 2004 році.

Також у фіналі виступав гурт «Onuka» з Національним академічним оркестром народних інструментів (НАОНІ). Видатки на них у сумі становлять 213 тис грн.

Оркестр і солістка «Онуки» ФОП Жижченко Наталія Олександрівна отримають по 45 тис грн.ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 9 травня уклало договір з ФОП Нещадим Теодор Вікторович на виготовлення відеоролика для фіналу пісенного конкурсу «Євробачення 2017» загальною вартістю 891,3 тис. грн.