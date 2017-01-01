З'явилося відео, як Трамп відштовхнув прем’єра Чорногорії на урочистому заході НАТО
- Сьогодні, 00:38
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Дональд Трамп (у центрі) у Брюсселі під час саміту НАТО
Трамп став у першій лінії серед присутніх на церемоніїПрезидент США Дональд Трамп йшов позаду прем’єр-міністра Чорногорії Душко Марковича, потім відштовхнув його та вийшов вперед.
Це відбулося під час заходів, присвячених відкриттю нової штаб-квартири альянсу.
Трамп став у першій лінії серед присутніх на церемонії, поруч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.