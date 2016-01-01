З’явилося відео ймовірного вибуху на борту російського Ту-154

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Ту-154

Якщо цей спалах дійсно має відношення до Ту-154, що впав у море, то це може означати, що катастрофа сталася внаслідок вибуху на борту

У мережі з'явилося відео з веб-камери на пляжі «Огоньок» в Адлері (населений пункт міського типу, адміністративний центр Адлерського району, що входить до складу російського міста-курорту Сочі. - Ред.) зі спалахом в небі.

Спалах зафіксовано приблизно там же, де й сталася катастрофа російського військового літака Ту-154, що прямував до Сирії. Якщо цей спалах дійсно має відношення до Ту-154, що впав у море, то це може означати, що катастрофа сталася внаслідок вибуху на борту. А цю версію у РФ відкидають, пише УНІАН.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці Збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував в сирійську провінцію Латакія. Музиканти ансамблю повинні були дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймим.

Як повідомили в Міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі виявлено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак впав в шести кілометрах від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.