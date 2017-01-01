З'явилося відео з місця ДТП з актором Караченцовим

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Микола Караченцов знаходився на пасажирському сидінні, у актора діагностували черепно-мозкову травму

У мережі з'явилося відео з місця ДТП в Щелковському районі Підмосков'я, в якому постраждав радянський і російський актор Микола Караченцов.

На відео з місця події в селищі Загорянській на перетині вулиць Пушкіна і Тенісна показано автомобіль Toyota Highlander, який зіткнувся з вантажівкою, вилетів на узбіччя і перекинувся.

Микола Караченцов знаходився на пасажирському сидінні. У нього діагностували черепно-мозкову травму і його госпіталізували. Зазначається, що життя актора нічого не загрожує.

Зазначимо, що в 2005 р. Караченцов вже потрапляв у серйозну дорожньо-транспортну пригоду в Москві на Мічурінському проспекті, отримав в ньому серйозну травму і після цього на сцену вже не повернувся.

За дивним збігом обставин, ДТП сталося рівно 12 років тому - в ніч на 28 лютого 2005 р. Тоді актор також отримав травму голови, близько місяця пролежав у комі, йому було зроблено декілька операцій, в тому числі на мозку.

Микола Караченцов - радянський і російський актор театру і кіно. Також плідно працював як співак і артист озвучування. За 40 років своєї акторської кар'єри Караченцов зіграв 149 ролей у кінострічках і виконав понад 200 пісень.