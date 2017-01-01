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    З’явилося відео з місця падіння вертольота у Стамбулі

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    Місце падіння вертольота в Стамбулі
    Місце падіння вертольота в Стамбулі

    У МЗС РФ підтвердили загибель чотирьох росіян унаслідок падіння вертольота

    У мережі з’явилося відео з місця падіння вертольота у Стамбулі, внаслідок чого загинуло п’ятеро осіб, з яких четверо – росіяни.

    Тим часом у міністерстві закордонних справ РФ підтвердили загибель чотирьох росіян під час падіння вертольота.

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    «Туреччина – 5 осіб, у тому числі 4 росіян, загинули, 2 особи поранено внаслідок падіння вертольота в Стамбулі», – повідомив ситуаційно-кризовий центр МЗС РФ у своєму Twitter.

    Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, у Стамбулі розбився вертоліт, на борту перебувало семеро людей, п'ятеро з яких загинули внаслідок катастрофи.

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