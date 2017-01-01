З’явилося відео з місця вбивства Гіві

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Бойовик Михайло Толстих (Гіві)

Під час вибуху в кабінеті Гіві було дуже пошкоджено будівлю і виникла пожежа

Російське пропагандистське видання «Лайф» публікує перше відео з місця вбивства ватажка батальйону терористів «Сомалі» Михайла Толстих, відомого як Гіві.

На кадрах видно, що під час вибуху було значно пошкоджено будівлю, причому всі п'ять поверхів. Після вибуху почалася пожежа, яку вже ліквідовано.

На місці працюють пожежники і слідча група.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що сьогодні вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.