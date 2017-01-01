З'явився фоторобот чоловіка, який викрав маршрутку та поранив людей у Києві

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Злочинця намагався затримати чоловік з травматичним пістолетом, але сам отримав поранення в ногу

Нацполіція оприлюднила фоторобот зловмисника, який у Києві влаштував погоню на викраденій маршрутці, поранив поліцейського і цивільного та втік у невідомому напрямку

Про це повідомляє Нацполіція Києва.

Зі слів свідків та очевидців складено фоторобот розшукуваного злочинця: вік 35-40 років, зріст 175-180 см, кругле обличчя, темні брови, великі темні очі, середній ніс, повні губи, середня спортивна статура. Одягнений у «пісочний» камуфляж, темну куртку і темну шапку.

«Якщо ви помітили схожого за описом чоловіка, не намагайтеся його затримати! Відразу повідомте про це в поліцію за номером 102. Шановні городяни, будьте обережними: розшукуваний чоловік озброєний та небезпечний!», - вказано у повідомленні поліції.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Києва невідомий чоловік захопив маршрутку, вчинив ДТП, поранив поліцейського, після чого втік у невідомому напрямку.

Злочинця намагався затримати чоловік з травматичним пістолетом, але сам отримав поранення в ногу. Зловмисник на маршрутці здолав 10 км, протаранивши 4 авто.