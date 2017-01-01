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    З'явився список столичних аптек, де можна отримати безкоштовні ліки

    • Сьогодні, 12:32
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    Аптеки Києва з безккоштовними ліками&nbsp;
    Аптеки Києва з безккоштовними ліками 

    54 аптеки Києва долучилося до урядової програми «Доступні ліки»

    У Києві, починаючи з 6 квітня, 54 аптеки долучилися до урядової програми «Доступні ліки», ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми можна буде придбати безкоштовно або з невеликою доплатою.

    Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

    Від сьогодні 54 аптеки Києва долучилося до урядової програми «Доступні ліки».

    Карту з адресами аптек можна подивитися тут.

    «Ми чекаємо, що все більше аптек буде долучатися до програми і позначок на карті ставатиме ще більше. Згодом додамо також й інші населені пункти», - зазначили у міністерстві.

    Нагадаємо, що 1 квітня в Україні стартувала програма «Доступні ліки», яка дозволить громадянам отримувати низку препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою. Програма діє на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

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