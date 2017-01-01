585 яєць примножують радість. У центрі столиці триває писанковий фестиваль

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Центр Києва перед Великоднем прикрасили писанками

У Києві проходить 7-й писанковий фестиваль. 585 метрових яєць виставлені для огляду на Софійській та Михайлівській площах, а також у Володимирському проїзді між ними. Їх розмальовували безкоштовно в авторському стилі майстри з усіх регіонів України, кожну – близько двох місяців. Біля Софії Київської розміщені роботи дорослих митців, а коло Михайлівського собору – дитячі роботи та інші експонати, які представляють традиційні розписи регіонів України.

На фестивалі можна побачити також тисячі маленьких писанок и навіть унікальні роботи з гусячих яєць з різьбленими візерунками. Фестиваль триватиме до 23 квітня. Головною метою фестивалю організатори назвали примноження радості для людей, а також миру і добра для світу.

Одна з найпопулярніших серед глядачів писанок із таксою встигла бути вкрадена посеред білого дня, але невдовзі знайшлася неподалік. Неушкоджена робота знову зайняла своє місце на виставці.

Джерело: Дзеркало тижня