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    585 яєць примножують радість. У центрі столиці триває писанковий фестиваль

    • Сьогодні, 20:48
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    Центр Києва перед Великоднем прикрасили писанками

    У Києві проходить 7-й писанковий фестиваль. 585 метрових яєць виставлені для огляду на Софійській та Михайлівській площах,  а також у Володимирському проїзді між ними. Їх розмальовували безкоштовно в авторському стилі майстри з усіх регіонів України, кожну – близько двох місяців. Біля Софії Київської розміщені роботи дорослих митців, а коло Михайлівського собору – дитячі роботи та інші експонати, які представляють традиційні розписи регіонів України.

    На фестивалі можна побачити також тисячі маленьких писанок и навіть унікальні роботи з гусячих яєць з різьбленими візерунками. Фестиваль триватиме до 23 квітня. Головною метою фестивалю організатори назвали примноження радості для людей, а також миру і добра для світу.

    Одна з найпопулярніших серед глядачів писанок із таксою встигла бути вкрадена посеред білого дня, але невдовзі знайшлася неподалік. Неушкоджена робота знову зайняла своє місце на виставці.

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    585 яєць примножують радість. У центрі столиці триває писанковий фестиваль
    585 яєць примножують радість. У центрі столиці триває писанковий фестиваль
    585 яєць примножують радість. У центрі столиці триває писанковий фестиваль
    585 яєць примножують радість. У центрі столиці триває писанковий фестиваль
    585 яєць примножують радість. У центрі столиці триває писанковий фестиваль
    585 яєць примножують радість. У центрі столиці триває писанковий фестиваль
    585 яєць примножують радість. У центрі столиці триває писанковий фестиваль
    585 яєць примножують радість. У центрі столиці триває писанковий фестиваль
    585 яєць примножують радість. У центрі столиці триває писанковий фестиваль
    585 яєць примножують радість. У центрі столиці триває писанковий фестиваль
    585 яєць примножують радість. У центрі столиці триває писанковий фестиваль
    585 яєць примножують радість. У центрі столиці триває писанковий фестиваль
    585 яєць примножують радість. У центрі столиці триває писанковий фестиваль

    Джерело: Дзеркало тижня

    Київ Великдень 2017
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