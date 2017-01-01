Як виглядають автомобілі майбутнього на Женевському автосалоні

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Женевський автосалон

Багато з новинок Женевського автосалону працюють на електриці

Крім серійних моделей на Женевському автосалоні, який в ці дні проходить в Швейцарії, виробники продемонстрували свої найяскравіші концептуальні моделі. Адже автомобілі, що сьогодні вважаються далеким майбутнім, вже завтра можуть з'явитися на конвеєрі.

Багато з новинок, навіть потужні спортивні автомобілі, працюють на електриці. А деякі експонати - справжні безпілотники або воднемоболі.

Джерело: Газета.Ру