Як виглядають автомобілі майбутнього на Женевському автосалоні
- Сьогодні, 20:35
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Женевський автосалон
Багато з новинок Женевського автосалону працюють на електриці
Крім серійних моделей на Женевському автосалоні, який в ці дні проходить в Швейцарії, виробники продемонстрували свої найяскравіші концептуальні моделі. Адже автомобілі, що сьогодні вважаються далеким майбутнім, вже завтра можуть з'явитися на конвеєрі.
Багато з новинок, навіть потужні спортивні автомобілі, працюють на електриці. А деякі експонати - справжні безпілотники або воднемоболі.
Джерело: Газета.Ру