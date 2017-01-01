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    Як виглядають автомобілі майбутнього на Женевському автосалоні

    • Сьогодні, 20:35
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    Женевський автосалон
    Женевський автосалон

    Багато з новинок Женевського автосалону працюють на електриці

    Крім серійних моделей на Женевському автосалоні, який в ці дні проходить в Швейцарії, виробники продемонстрували свої найяскравіші концептуальні моделі. Адже автомобілі, що сьогодні вважаються далеким майбутнім, вже завтра можуть з'явитися на конвеєрі.

    Багато з новинок, навіть потужні спортивні автомобілі, працюють на електриці. А деякі експонати - справжні безпілотники або воднемоболі.

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    Peugeot Instinct concept
    Rinspeed Oasis concept
    Volkswagen Sedric Concept
    Hyundai FE Concept
    Espera Ecole concept
    Volkswagen ID Buzz
    Volkswagen ID Buzz
    Mercedes-Benz X-Class concept
    Renault Zoe E-Sport concept
    Jaguar I-Pace Concept
    Peugeot Instinct concept
    Mercedes AMG GT Concept
    Rinspeed Oasis concept
    Сadillac Escala concept
    Citroen C-Aircross concept
    Tamo Racemo concept
    Audi Q8 Sport Concept
    Як виглядають автомобілі майбутнього на Женевському автосалоні
    Bentley EXP 12 Speed 6e Concept
    Rimac Concept One
    Infiniti Q60 Project Black S
    Як виглядають автомобілі майбутнього на Женевському автосалоні

    Джерело: Газета.Ру

    автопром Швейцарія автомобіль
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