Активісти стверджують, що Аваков уху їв. Акція біля Верховної Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під комітетами парламенту «Автомайдан» вимагав прийняття постанови за звільнення міністра внутрішніх справ.

Під комітетами Верховної Ради пройшла акція, на якій активісти вимагали у депутатів прийняти постанови № 2846 від 14 травня 2015 року про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Авторами даної постанови є 20 депутатів з різних фракцій. Дана постанова з 15.05.2015 року знаходиться на розгляді комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та комітету з питань правової політики та правосуддя.

Основні причини, внаслідок яких міністр, за словами активістів, має бути звільнений є:

Провал атестації поліції, імітація реформи МВС, покривання злочинів Майдану, «кришування» корупції в МВС, покривання фігурантів записів у кабінеті заммінстра Сергія Чеботаря, відсутність публічності з використання донорських коштів та не оприлюднення поіменний список осіб, що викликались на атестацію з результатами їхніх співбесід.