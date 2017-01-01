  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Альберт Ейнштейн, Мадлен Олбрайт та інші біженці, які змінили світ

    • Сьогодні, 06:58
    • Розсилка

    Дональд Трамп обмежив прийом біженців у США

    Однак у минулому багато утікачів, яких прихистили, зокрема, і США, ставали всесвітньовідомими політиками, науковцями, письменниками та музикантами.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    За свою теорію відносності німецький єврей Альберт Ейнштейн отримав Нобелівську премію з фізики. У 1933 році він перебував у США за гостьовою візою, коли стало відомо про підготовку його арешту в нацистській Німеччині. Ейнштейн залишився у США та відмовився від німецького громадянства. Дві його сестри пізніше загинули в концтаборах.
    Німецька співачка та акторка Марлер Дітріх вже була у США зіркою, коли у 1938 році вирішила виїхати з Німеччини. Велика Марлен мешкала у США та Франції, звідки підтримувала біженців та союзницькі війська. Через це після Другої світової війни в Німеччині їй закидали зраду батьківщини.
    На додачу до звання професора Гарвардського університету та репутації відомого експерта Кіссинджер уввійшов в історію як державний секретар США. 1938 року через нацистські переслідування він утік з рідної Баварії. І хоча під час Другої світової війни Кіссинджер воював проти співвітчизників у лавах армії США, він ніколи не відмовлявся від того, що є німцем.
    Родина уродженої чешки Мадлейн Олбрайн тікала двічі: після вторгнення нацистів до Праги у 1939 році вона виїхали в Лондон, а коли комуністи захопили владу в Чехії у 1948-му - в США. У віці 60-ти років Олбрайт стала першою жінкою на посаді державного секретаря США.
    Її ім'я Матхангі «Мая» Арулпрагасам, але шанувальникам музики вона відома як M.I.A. Ще дитиною поп-зірка виїхала зі Шрі-Ланки до Великобританії. В одному інтерв'ю M.I.A. визнала: «Спершу я усім казала, що ми з Тринідаду, щоб ніхто не змушував мене пояснювати про війну на Шрі-Ланці. Не хотілося визнавати, що я стала біженкою».
    Чеський режисер Мілош Форман став одним з найвідоміших представників арт-хаузу після того, як виїхав до США у 1968 році. Причиною стало вторгнення радянських військ в Чехословаччину, що поклало край Празькій весні. Форман отримав два Оскари за свої стрічки «Політ над гніздом зозулі» (1975) та «Амадей» (1984).
    Батьки співака втекли від революційних потрясінь на Занзібарі. Разом з ними у Лондоні опинився і маленький Фредді. Решту історії усі знають: разом з групою Queen Мерк'юрі з непересічним голосом став рок-зіркою першої величини у світі. Його смерть від СНІДу надала неабиякого поштовху розвитку глобального руху проти епідемії ВІЛ/СНІДу.
    Його вважають одним з найбільш визначальних письменників ХХ століття. Підйом нацизму нобелівський лауреат Томас Манн назвав «валом ексцентричного варварства». Він емігрував у Швейцарію в 1933 році, а згодом - у США. 1938 року Манн написав свою відому максиму: «Де я, там і Німеччина. Моя німецька культура завжди в мені».
    Після кривавого військового перевороту в Чилі у 1973 році родина Ізабель Альєнде втекла до Венесуели. Через 13 років одна з найвідоміших латиноамериканських письменниць переїхала у США. Свій особистий мігрантський досвід вона змалювала у романі «Дім духів», а у 2015 році - привітала рішення ЄС прийняти біженців зі Сходу.
    Навіть «Бізон, що сидить на землі», славетний ватажок індіанського племені хункпапа, провів кілька років в міграції. Після розгромної перемоги над американською кавалерією у битві при Літтл-Бігхорн Сидячий Бик та дві тисячі його прибічників в 1877 році були змушені відступити в Канаду. Через 4 роки він повернувся та здався американській владі.
    Так само, як Ведад Ібішевич з берлінської «Герти», футболіст Невен Суботич в дитинстві втік від війни у рідній Боснії та Герцоговині. 2012 року він заснував фонд, мета якого - забезпечити питною водою дітей в країнах третього світу. Багато років Суботич виступав за «Борусію», а у січні 2017-го футбольний клуб «Кельн» орендував захисника на півроку.
    Альберт Ейнштейн, Мадлен Олбрайт та інші біженці, які змінили світ

    Нагадаємо, указ Трампа, підписаний 27 січня, забороняє в'їзд в США протягом найближчих 90 днів громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену. Рішення поширюється і на власників грін-карт. Він також призупиняє на 120 днів прийом біженців в країну і, як підкреслюється в документі, покликаний «захистити американський народ від терористичних атак, скоєних іноземними громадянами».

    В'їзд в США прохачів притулку з Сирії припинено на невизначений термін - до тих пір, поки Трамп не вирішить, що американська програма прийому біженців піддалася «істотних змін», пише видання.

    Указ Трампа різко розкритикували як в самих Сполучених Штатах, так і по всьому світу.

    Зокрема, проти нього виступили генеральні прокурори 16 американських штатів. «Ми засуджуємо неконституційний, антиамериканський і протизаконний указ президента США», - йдеться в оприлюдненій 29 січня спільній заяві генпрокурорів. У той же день суд в Нью-Йорку заборонив депортувати з країни громадян країн, що володіють дійсними американськими візами і на яких поширюється указ.

    Джерело: Deutsche Welle
    Дональд Трамп мігранти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ