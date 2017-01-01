Автомобілі, які змінили світ. У Києві проходить виставка унікальних машин

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У Києві стартував 6-й фестиваль ретро автомобілів OldCarLend

На найбільшому українському технічному фестивалі покажуть понад 900 ексклюзивних автомобілів. Їх привезли з різних областей України та із за кордону.

Тема цьогорічного дійства – «Автомобілі, які змінили світ». Вперше організатори на одному майданчику зібрали машини, що у свій час здійснили революцію в автомобільному світі.

«Це справжній технічний фестиваль. Ми зібрали лінійку автомобілів, у яких свого часу здійснили якісь інновації чи цікаві інженерні рішення. На фестивалі можна побачити не тільки старі автомобілі, а й експозиції з радіолами та фотоапаратами. Таким чином локація охоплює все коло техніки – від перших приймачів до літаків 20 століття», - кажуть організатори OldCarLend.

Серед експонатів – найдоступніший європейський автомобіль 20-х років Opel Р4, найпопулярніший у світі легковий автомобіль - «Фольксваген Жук», багатоцільовий автомобіль всюдихід Willys MB. Відвідувачі фестивалю також зможуть побачити, на яких автомобілях їздила верхівка Радянського Союзу.

«На нинішньому фестивалі ми покажемо автомобілі, які залишили вагомий слід в історії світового автопрому. Серед цьогорічних родзинок – ЗІC 110 – перший радянський лімузин. Автомобіль тільки після реставрації, наче вчора зійшов з конвеєру. До цього часу у такому стані ЗІЗ 110 не показували на жодному фестивалі», - розповідає один з організаторів OldCarLand та керівник клубу технічної класики OldCarServiсe Павло Лозовенко.

Крім автомобілів, на фестивалі можна побачити автобуси, трамваї, скутери та велосипеди.

«Спеціально до фестивалю ми зібрали усю лінійку автобусів ЛАЗ та модельний ряд автобусів Ікарус. Одна з цікавинок OldCarLand – автобус ЛАЗ Україна. Він зроблений у єдиному екземплярі. Автобус оснащений телевізором, радіоприймачем, холодильником, газовою плитою та китайською кавоваркою», - розповідає організатор OldCarLand та власник «Проекту Кофейбус» Вадим Навроцький.

Джерело: Gazeta.ua