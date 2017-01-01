Битва у Харкові. Як «Шахтар» залишив «Динамо» без титулів у ювілейний рік
- Сьогодні, 10:49
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Гра в Харкові завершилася з рахунком 1:0
У фінальному матчі Кубка України у Харкові донецький «Шахтар» переміг київське «Динамо».
Таким чином, гірники покладуть золоті медалі Прем'єр-ліги, завойовані раніше, у Кубок. Київське «Динамо», яке в 2017 році відзначає 90-річний ювілей із дня створення команди, так і не завоювало жодного трофея цього року.
«Шахтар» зрівнявся за кількістю здобутих Кубків України з «Динамо» – в обох клубів стало по 11 трофеїв.
Кубок України. Фінал
«Шахтар» – «Динамо» 1:0
«Шахтар»: П'ятов – Срна, Кучер, Ракицький, Ісмаїлі – Степаненко, Коваленко (Малишев) – Марлос, Тайсон, Бернард (Зубков) – Феррейра (Ордець).
«Динамо»: Коваль – Морозюк, Пантіч, Віда, Кадар (Циганков), Антунеш – Шепєлєв, Сидорчук (Рибалка) – Ярмоленко, Гармаш – Бєсєдін.
Гол: Марлос, 80.
На 8-й хвилині Марлос не реалізував пенальті (поперечина).
Джерело: football24.ua