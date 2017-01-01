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    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму

    • Сьогодні, 17:35
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    Cвітле волосся стало популярними і модними ще в давнину

    Поняття краси дуже складне.

    Кожна історична епоха народжувала своє уявлення про красу.

    Однак, світле волосся стало популярними і модними ще в давнину.

    Чому блондинки виявилися більш привабливими і бажаними?

    Відповідь напевно проста - яке ж волосся повинне бути у богині краси як не золоте.

    Тож, найперша блондинка - міфічна богиня Афродіта.

    Стародавня Греція - в моді краса сувора і благородна.

    Перш за все цінувалися золотоволосі блондинки, з блакитними очима і білою шкірою.

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    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
    Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму

    Джерело: telegraf.com.ua

    Греція
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