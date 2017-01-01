Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму

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Cвітле волосся стало популярними і модними ще в давнину

Поняття краси дуже складне.

Кожна історична епоха народжувала своє уявлення про красу.

Однак, світле волосся стало популярними і модними ще в давнину.

Чому блондинки виявилися більш привабливими і бажаними?

Відповідь напевно проста - яке ж волосся повинне бути у богині краси як не золоте.

Тож, найперша блондинка - міфічна богиня Афродіта.

Стародавня Греція - в моді краса сувора і благородна.

Перш за все цінувалися золотоволосі блондинки, з блакитними очима і білою шкірою.

Джерело: telegraf.com.ua