Блондинки, які своєю красою зводять чоловіків з розуму
- Сьогодні, 17:35
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Cвітле волосся стало популярними і модними ще в давнину
Поняття краси дуже складне.
Кожна історична епоха народжувала своє уявлення про красу.
Однак, світле волосся стало популярними і модними ще в давнину.
Чому блондинки виявилися більш привабливими і бажаними?
Відповідь напевно проста - яке ж волосся повинне бути у богині краси як не золоте.
Тож, найперша блондинка - міфічна богиня Афродіта.
Стародавня Греція - в моді краса сувора і благородна.
Перш за все цінувалися золотоволосі блондинки, з блакитними очима і білою шкірою.
Джерело: telegraf.com.ua