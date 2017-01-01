Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
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У Чернівцях відбувся традиційний фольклорно-етнографічний фестиваль «Маланка-фест», який ще називають Переберією
У 2017 році у ньому взяли участь 49 (!) колективів. Щоб глянути на масштабний буковинський карнавал, люди приїхали з усіх куточків України. Окрім українських, центральними вулицями міста пройшлися також колективи з Румунії та Молдови. На центральній сцені фестивалю свою майстерність перед глядачами демонстрували самодіяльні та професійні гурти.
Особливістю «Маланка-фест» є присутність великої кількості моторизованих пересувних засобів – платформ, оснащених автономним звуковим супроводом які змагаються за головний приз – 50 тисяч гривень. Переможців Переберії виявляють за допомогою інтернет-голосування.
Джерело: блог Євгена Кравса