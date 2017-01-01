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    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»

    • Сьогодні, 12:34
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    Фестиваль &laquo;Маланка-фест&raquo;
    Фестиваль «Маланка-фест»

    У Чернівцях відбувся традиційний фольклорно-етнографічний фестиваль «Маланка-фест», який ще називають Переберією

    У 2017 році у ньому взяли участь 49 (!) колективів. Щоб глянути на масштабний буковинський карнавал, люди приїхали з усіх куточків України. Окрім українських, центральними вулицями міста пройшлися також колективи з Румунії та Молдови. На центральній сцені фестивалю свою майстерність перед глядачами демонстрували самодіяльні та професійні гурти.

    Особливістю «Маланка-фест» є присутність великої кількості моторизованих пересувних засобів – платформ, оснащених автономним звуковим супроводом які змагаються за головний приз – 50 тисяч гривень. Переможців Переберії виявляють за допомогою інтернет-голосування.

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    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»
    Брусницькі sexy lady та інші яскраві образи фестивалю «Маланка-фест»

    Джерело: блог Євгена Кравса

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