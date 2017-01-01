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    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея

    • Сьогодні, 10:39
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    Мама трьох чудових малюків (5-річної доньки та 2-річних близнюків) зробила серію фото без прикрас

    Джанет Горман, фотограф з Нью-Йорка, виховує трьох дітей. Жінку постійно питають, як їй вдається справлятися з малюками.

    Вона відповіла одразу всім, зробивши серію фото без прикрас.

    «Я домогосподарка і мама трьох чудових малюків - 5-річної доньки та 2-річних близнюків. Так, життя у мене, як багато батьків б висловилися, хаотичне», - розповіла Джанет.

    Знімки, опубліковані Джанет, не вимагають пояснень - тут видно все: хтось плаче або створює безлад, хтось проситься на ручки, але настають моменти, коли щасливі абсолютно всі.

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    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея
    Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея

    Джерело: Gazeta.ua

    діти
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