Як виглядають будні мами трьох маленьких дітей. Фотогалерея

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Мама трьох чудових малюків (5-річної доньки та 2-річних близнюків) зробила серію фото без прикрас

Джанет Горман, фотограф з Нью-Йорка, виховує трьох дітей. Жінку постійно питають, як їй вдається справлятися з малюками.

Вона відповіла одразу всім, зробивши серію фото без прикрас.

«Я домогосподарка і мама трьох чудових малюків - 5-річної доньки та 2-річних близнюків. Так, життя у мене, як багато батьків б висловилися, хаотичне», - розповіла Джанет.

Знімки, опубліковані Джанет, не вимагають пояснень - тут видно все: хтось плаче або створює безлад, хтось проситься на ручки, але настають моменти, коли щасливі абсолютно всі.

Джерело: Gazeta.ua